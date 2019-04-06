قالت رضوى فتحي، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الشيء الرئيسي الذي يؤدي الى استكمال المرأة العلاقة الزوجية هو الشعور بالأمان، أما الرجل فلا يبحث عن الأمان، معقبة: «الرجل أمانه من جيبه، والراجل بيبحث عن الانبساط والرفاهية».

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «حلو الكلام» مع الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن بعض الأسر تعاني من ضعف الإمكانيات المادية، ولذلك ترى أن الأمان يتمثل في المادة من خلال كتابة قائمة المنقولات، وبعض الأسر الأخرى تتوفر لديها المادة بشكل كبير، وبالنسبة لها الأمان هو الأخلاق أو الوظيفة.

ولفتت إلى أنه لا توجد قاعدة ثابتة للأمان، معقبة: «ممكن الزوج يكتب القائمة، وتحصل مشكلات كثيرة، وهذا الأمر واضح في قضايا محاكم الأسرة».

زذكرت أن الأب يساعد زوج ابنته في إعداد مسكن الزوجة، خاصة وأن مسؤولية إعداد المنزل بالكامل مسؤولية الزوج وفقًا للشرع، ولهذا لا يجب أن يرفض الزوج التوقيع على قائمة المنقولات.

وتابعت: «الأب عمل معاك جميلة في تجهيز منزل الزوجية.. المشكلة إن الراجل فاهم الدين خطأ، وإن الأم لم تربي الزوج على أنه المسؤول على الجزء الأكبر في الزواج».

وأشار إلى ضرورة إعادة مفهوم الزواج القائم على المودة والرحمة، وهذا الأمر يكون من خلال إلغاء فكرة المرأة القوية القادرة على القيام بكل شيء بمفردها، موضحة أن أولياء الأمور عليهم أن يقوموا بتربية الأبناء على عدم الندية.

وأشارت إلى أن فكرة القول بأن الزواج الناجح هو المبني على الحب أمر غير صحيح، قائلة: «الحب يأتي بعد الزواج، الحب بيجي من المودة والرحمة والعلاقة الطيبة».

