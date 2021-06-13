عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على إنجاح نظام الحكم الفيدرالي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور الهادي إدريس، حرص الحكومة الانتقالية على إنجاح نظام الحكم الفيدرالي في السودان.

ودعا إدريس، خلال لقائه، اليوم الأحد، مع حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين المركز والإقليم لإرساء وتأسيس تجربة الحكم الفيدرالي، باعتبارها تجربة رائدة تمثل مرتكزا لاستقرار البلاد.

وأوضح أن نجاح تجربة إقليم دارفور تعد نجاحا للنظام الفيدرالي بالسودان، والذي يأتي تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان الذي أرسى قواعد جديدة لتوزيع السلطة والثروة بين المركز والأقاليم، باعتبارهما سببا للصراعات والحروب لفترات طويلة، مضيفا أن تجربة الحكم الفيدرالي ستكون شاملة لكل أقاليم البلاد.

كما استمع إلى شرح مفصل من حاكم إقليم دارفور حول تشكيل حكومة الإقليم وبرامجها وأولوياتها، بجانب التحديات الأمنية التي تواجهها، وضرورة تكوين القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار.

وقدم عضو مجلس السيادة، لمناوي شرحا حول زيارته للمملكة العربية السعودية مؤخرا، والمباحثات التي أجراها حول فرص الاستثمار في دارفور، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والثروة الحيوانية.