النمسا: مطرب يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة فى البلاد فى سبتمبر المقبل

أعلن المطرب النمساوي ماركو بوجو "36 عاما" أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في البلاد في سبتمبر المقبل ضد الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين.

وقال ماركو بوجو في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية في النمسا لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويستطيع خدمة البلاد من هذا المنصب الرفيع ولكنه لم يحصل بعد على 6 آلاف تفويض لخوض الانتخابات، بحسب الدستور النمساوي، وأنه بدأ بالفعل فى حملته الانتخابية حيث شارك في لقاءات جماهيرية إلى جانب الحشد عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن بوجو يقود فرقة فنية تسمى "توربوبير" واشتهر بمشاركته في مهرجان "نوفا روك" في مدينة نيكلسدورف والذي يحضره الالاف من النمساويين.

ومن المعروف أن الانتخابات الرئاسية النمساوية تعقد في سبتمبر المقبل ويخوضها الرئيس الكسندر فان دير بيلين "78 عاما" الذي قضى ست سنوات في رئاسة البلاد ويتيح له الدستور التنافس على فترة رئاسية جديدة حيث يحظى فان دير بيلين بتوافق حزبي ومجتمعي واسع.