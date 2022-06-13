أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، مشيرا إلى أن الدولة لديها ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.

ووجه الرئيس السيسي خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، الشكر الى المزارعين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن من محصول القمح.

وقال الرئيس السيسي، "نحن حريصون أن يكون لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه ".

وأضاف: "أنه حتى نهاية العام نستطيع كدولة مع بعضنا نسيطر على الأسعار بمبادرات أخرى"، متابعا " نستطيع التعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام، ولكن أقول لكل الناس والمجتمع المدني والحكومة ولنفسي وللشعب المصرى .. لم أتحدث على الإطلاق في موضوع استهلاك السلع " .

وحول الشأن الليبي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن نعمل بكل جد على حل الأزمة الليبية من خلال المسار الدستوري ومباحثات 5+5 وتشجيع الاشقاء في ليبيا على التوصل إلى تفاهم لأن مصلحة ليبيا أكبر بكثير من أي مصلحة أخرى.

وأضاف الرئيس إن موقفنا هو المحافظة على عدم تصعيد الأمور والإنزلاق لمواجهة مسلحة، والعمل على إرجاع الأوضاع إلى ماكانت موجودة في 2019 و 2020 .

وقال الرئيس "نحن الحمد لله حققنا ذلك من خلال جهودنا مع الأشقاء .. والحد الأدنى الذي نعمل عليه أن يبقوا في هدنة .. وعدم الدخول في اقتتال داخلي لأن هذا الاقتتال خطر على الجميع".

وأضاف أننا نستطيع التوصل إلى حل عندما تخلص النوايا والإرادة.

وردا على سؤال حول الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هذه فرصة لأقدم الشكر لهما فهما تحركا معا من غير أن نطلب ذلك.

ودعا الرئيس الدول العربية التي لديها ودائع في مصر إلى تحويل هذه الودائع إلى استثمارات فمصر لديها مشاريع كثيرة جدا، مشيرا إلى أن تعداد مصر حوالي 100 مليون ولدينا فرص استثمارية واعدة، ونحن نرحب بالأشقاء لعمل استثمارات مشتركة أو استثمارات بمفردهم ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم لهم في كلتا الحالتين.

وحول التعامل المصري مع ملف سد النهضة الإثيوبي، قال الرئيس السيسي: " لا أحد يستطيع أن يقترب من حصة مصر في مياه نهر النيل ".

وأضاف " نتحدث بالدبلوماسية ولدينا طول بال وصبر، وفي ذات الوقت لدينا حجم مشاريع يتم تنفيذها للاستفادة من مياه مصر وإعادة تدويرها أكثر من مرة بشكل لا يوجد في العالم".

وأوضح "عملت كل ما يمكن عمله من صبر وإعطاء الفرصة وعملت على تعظيم ما لدي من موارد".

وحول ملف تسعير المحروقات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي " هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير ".

وأضاف "أنا مقدرش أقول اللجنة الثلاثية لتسعير البترول هتوصل لإيه في قرارها لأن لهم تقديرات فنية ومالية.. ولكن كقرار سياسي نحرص على ألا يتم الضغط على المواطنين".

وحول دعم الصناعة الوطنية، قال الرئيس السيسي" إننا حريصون على ألا تتوقف مستلزمات الإنتاج، لأننا لا نستطيع تحمل توقف المصانع ومن يعمل فيها"، مشيرا إلى أن مستلزمات الإنتاج تصل إلى حوالي 54 مليار في العام، وحريصون على الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار الرئيس إلى أن الأزمات الدولية أثرت على سلاسل التوريد في العالم كله وكافة مناحي الحياة خاصة الصانعة، لافتا إلى أن الحكومة تعاقدت مع عدة مصانع منذ 3- 4 سنوات، بعضها تأثر نتيجة لهذه الأزمات، ولكن نحن كدولة سنساعد في فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

وتابع "إن القطاع الخاص حريص على ماله ويطور نفسه ويقلل من تكلفة التشغيل"، مضيفا "لو عادت الصناعة في مصر ستأخذ وقتا كبيرا وبحاجة إلى القطاع الخاص معك".

ولفت إلى أنه بالنسبة للشركات القائمة هناك كم من الشركات الناجحة، وكم آخر غير ناجح.

وحول رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لثورة 30 يونيو، قال خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين عقب افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات - إن ما حدث في 30 يونيو أمر غير مسبوق ويجب أن تقف الناس كلها أمام ما حدث .. أصحاب الأفكار والعقائد .. فقد تحرك 30 مليونا لتغيير الواقع.

وأضاف الرئيس السيسي " لم نزايد على أنها ثورة لم تحدث في التاريخ ولم يتحرك شعب في العالم كله بهذا الحجم لتغيير الواقع، كنت مسئول في هذا الوقت ووجهت الطائرات برصد وتسجيل ما يحدث في كافة ميادين مصر".

وتابع " يجب أن نتساءل كيف تحرك 30 مليون مصري مرتين في 30 يونيو وفي 26 يوليو".

واعتبر الرئيس أن التحرك الثاني للمصريين كان بمثابة تحد من جانبه على وعي الناس وفهمهم، وردا على من اعتبروا ذلك تغييرا بالقوة، ولكن الملايين خرجوا بإرادتهم.

وقال الرئيس إن: "هناك إنجازات عظيمة جدا وغير مسبوقة في مجال الزراعة رأيناها بشكل أسعدنا جميعا وكتب ونشر في صحف العالم عن تلك الإنجازات، هل من المنتظر خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء هذه الإنجازات المتواصلة أن نشهد اكتفاء ذاتيا في عدد من السلع الاستراتجية؟ أجاب الرئيس السيسي، "حققنا بالفعل اكتفاء في عدد من السلع، وتكلمنا عن الأرز والسكر والخضروات والفاكهة والألبان والداوجن والسمك" .

وأضاف الرئيس السيسي " نأمل خلال العامين القادمين إضافة أكثر من مليون فدان إضافي من القمح على المساحة الموجودة حاليا لأن ذلك يساعدنا على تحمل الظروف المحيطة بنا وأيضا توفير فرص عمل".

وتابع الرئيس السيسي: "الاكتفاء الذاتي المطلق صعب"، موضحا أن هناك 90% من الزيوت المستهلكة في مصر تأتي من الخارج.

وعلق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي، على تصريحات الرئيس السيسي قائلا :" إن لدينا 5.7 شهر اكتفاء ذاتيا من الزيوت".

وأضاف المصيلحي، أن زيت الطعام يعد أكثر سلعة ارتفعت في كل السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، متابعا، "لتر الزيوت في الخارج وصل إلى 5 دولارات، وسعر اللتر الحر لدينا حاليا وصل إلى 36 جنيها، والحكومة تعمل جاهدة على استقرار أسعار الزيوت".

وحول المردود المرجو من إطلاق الحوار الوطني، قال الرئيس "أطلقنا الحوار الوطني .. وأكدنا أننا لن نسيطر عليه حتى لا يتحدث أحد بأننا نوجهه، وحتى يأخذ فرصته، ونرى جميعا ونستعد بأن يستمع كل منا للآخر وأن يكون هناك أرضية مشتركة تجمعنا .. نتحدث وتنتقد وتقول ما تريد .. وأنا أرد عليك ".

وأضاف السيسي" حتى لو كان ردي موضوعي ومقنع وأنت لا تقبله .. أنا موافق أنك لا تقبله .. لأنه لا يمكن أبدا أن نجتمع جميعا على رأي واحد .. ولكن نجتمع على شيء واحد وهو أن نحافظ على مصر".