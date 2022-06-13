استمرار تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لكبح جماح التضخم وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الطلب على الطاقة. كما يقيم المستثمرون احتمالات عودة إجراءات الإغلاق في الصين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 2% إلى أقل من 119 دولار للبرميل، في ظل عمليات بيع كثيفة في سوق الخام.

كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي جديد، وهو ما يزيد احتمالات قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بتسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية. كما عادت الصين لفرض قيود بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة، وذلك بعد أسابيع قليلة من تخفيف القيود في المدن الرئيسية مثل شنغهاي.

ورغم التراجع خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة، مازالت أسعار النفط اليوم أعلى بنحو 60% مقارنة بمستواها في بداية العام الحالي، في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي في أغلب دول العالم بعد الخروج من إجراءات الإغلاق لكبح جماح جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي وأدت إلى اضطراب في الأسواق العالمية، خاصة مع العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 7ر1% في صباح اليوم ببورصة نيويورك إلى 61ر118 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات بورصة لندن بنسبة 7ر1% إلى 120 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس الماضي، بعد أن كان قد حقق زيادة أسبوعية بنسبة 5ر1% خلال الأسبوع الماضي.