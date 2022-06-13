السفير الأوكراني يتوقع تعهد مستشار ألمانيا بتوريد دبابات عند زيارته لكييف

يتوقع السفير الأوكراني أندريه ميلنيك، أن يتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتوريد دبابات ألمانية إلى أوكرانيا خلال زيارته لكييف.

وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بدون أسلحة ألمانية ثقيلة، لن نتمكن للأسف من كسر التفوق العسكري الروسي الهائل وإنقاذ أرواح الجنود والمدنيين.. يتوقع الأوكرانيون أن يعلن المستشار أولاف شولتس عن حزمة مساعدات جديدة من الأسلحة الألمانية خلال زيارته إلى كييف، والتي يجب أن تشمل بالتأكيد دبابات قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 1" ومركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، والتي يمكن تسليمها على الفور".

وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم شولتس السفر إلى كييف هذا الشهر برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي. و لم يتم تأكيد خطط الزيارة أو نفيها رسميا حتى الآن.

وقال ميلنيك إن بطء ألمانيا في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مخيب للآمال، موضحا أنه منذ 3 مايو الماضي وصلت ستة ملايين طلقة، لكن لم يعد هناك توريد لمزيد من الأسلحة، وأضاف: "لذلك، نأمل أن تضغط الحكومة الألمانية أخيرا على دواسة الوقود لزيادة حجم (واردات الأسلحة) وسرعة التوريد، حتى تتمكن أوكرانيا من صد الهجوم الروسي الكبير في منطقة دونباس".

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وافقت الحكومة الألمانية على تسليم أسلحة وعتاد بقيمة 350.1 مليون يورو إلى كييف.

وجاء في رد من وزارة الاقتصاد المالية ردا على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أنه منذ اليوم الأول للحرب في 24 فبراير حتى الأول من يونيو الجاري، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 219.8 مليون يورو وعتاد مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص مقابل 85.2 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة ومعدات تابعة للجيش الألماني بقيمة 45.1 مليون يورو، والتي تمت الموافقة عليها في إجراء مبسط اعتبارا من أول أبريل الماضي.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد، أودو فيليب، في الرد إلى أن الأمر يتعلق في أغلبه هنا بعتاد مستعمل من الجيش الألماني وتم تقدير قيمته وفقا للوقت الحالي، وليس وفقا لسعره الأصلي الأعلى جزئيا في حالته الجديدة.