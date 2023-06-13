سعى مسئولو شرطة ميامي إلى طمأنة السكان المحليين بأنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات مؤكدين أنهم "جاهزون" لكل السيناريوهات، قبل ساعات من مثُول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحاكمة اليوم الثلاثاء، في إطار التحقيق بقضية الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرته منصبه.

وقال قائد شرطة المدينة، مانويل موراليس: "نأخذ هذا الحدث على محمل الجد، وهناك احتمال أن تأخذ الأمور منعطفا نحو الأسوأ"، مضيفا: "لكن هذه ليست طريقة ميامي"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح: "لدينا موارد كافية للتعامل مع الحشود في أي مكان من 5 ىلاف إلى 50 ألف متظاهر"، متابعا: "لا نتوقع أي مشاكل، لكننا جاهزون".

وأكد عمدة ميامي، فرانسيس سواريز، أنه واثق من أن شرطة المدينة ستكون قادرة على التعامل مع الحشود وأية احتجاجات إذا حدثت.

وقال سواريز خلال مؤتمر الصحفي "لدي ثقة تامة في أن شرطتنا سيكون لديها خطة العمل والموارد الصحيحة، نحن مستعدون لما سيحدث".

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن أليكس أوتاولا، الذي يرشح نفسه لمنصب عمدة مقاطعة ميامي ديد، حشد أتباعه لدعم الرئيس الأمريكي السابق.

وقال أوتاولا في مقطع على موقع يوتيوب: "أولئك الذين يعتقدون أن خلاص أمريكا لا يأتي إلا إذا تم انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية، سنجتمع يوم الثلاثاء".

ووفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، سيرافق ترامب موكب تحميه شرطة ميامي ديد إلى المحكمة حيث سيتم تسليمه إلى الأمن لبدء محاكمته

ووصل ترامب إلى ميامي، أمس الاثنين، حيث بقي طوال الليل في نادي ترامب الوطني دورال ميامي للجولف، انتظارا لموعد المحاكمة لمواجهة لائحة الاتهام الجنائية الفيدرالية.