علق الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على توجيه الرئيس السيسي مساء الإثنين؛ بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة جميع الجهات المعنية والأثريين من أجل بلورة رؤية متكاملة حول موقف نقل بعض مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إنها خطوة تدلل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية الكبير بتراثها، مشيرا إلى تسبب إنشاء مشروع محور السيدة عائشة والسيدة نفيسة في الحاجة إلى نقل بعض المقابر الموجودة على الجانبين؛ بإثارة حالة من اللغط بين العامة والشائعات.

وأشار إلى وضع أجهزة الدول بدءً من المجلس الأعلى للآثار إلى محافظة القاهرة والأوقاف بالإضافة إلى الاستشاريين؛ خطة أمام الرئيس بشأن هذا الموقف، منوها أن الرئيس لم يكتف بما قدمته الحكومة حيث أمر بتشكيل لجنة أخرى استشارية؛ لإعادة وضع رؤية لهذه المنطقة وإعلانها أمام الرأي العام مطلع يوليو المقبل.

ولفت إلى تعرض هذه المقابر إلى الاندثار بحكم تسرب المياه الجوفية وإهمال الصيانة وظهور مشاكل كبرى لمقابر بعض هذه المنطقة، مثنيًا في الوقت ذاته بقرار الرئيس بشأن إنشاء مقبرة الخالدين معقبا: «كانت فكرة جديدة وضرورية، لأن مصر دائما بحضارتها وتاريخها دائما صاحبة السبق بين الحضارات».

وأضاف أن المقبرة ستضم رفات عظماء ورموز مصر من هذه المناطق إليها، على غرار مقابر شهداء القوات المسلحة، مع إقامة متحف للأعمال الفنية والأثرية، معقبا: «كل الرفات التي لها تأثير في التاريخ المصري؛ ستنقل جميعها لمقبرة الخالدين سواء كان صاحب فكر أو سياسي من كل من أثرى الحياة المصرية».

وأوضح أن فكرة تدشين مقبرة الخالدين كانت تحظى باهتمام المصريين، ولا سيما المهتمون بالتراث نظرا لدورها في خلق حالة من الحراك الثقافي والفكري داخل الدولة، معقبا: «كل الأثريين انتظروها، لكن لم نتوقع إعلانها بهذه السرعة، فهي حدث يثلج صدور كل المهتمين بالتراث، ويؤكد حرص الدولة على حماية وحفظ التراث».