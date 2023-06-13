تعليم الإسكندرية تحصد 8 مراكز في مسابقات أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن حصول تعليم الإسكندرية على 8 مراكز جمهورية في مسابقتي أجمل قطعة فنية التابعة للاقتصاد المنزلي.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن حصول الإسكندرية على المركز الأول جمهوري في مسابقة أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان للمرحلة الإعدادية، حيث فازت الطالبة ملك طارق محمد بمدرسة فاروق جرانة الرسمية لغات بإدارة المنتزه، كما حصدت الطالبة جيهان محمد شحاتة بمدرسة حسن صبحي الرسمية لغات بإدارة العجمي المركز الثاني مكرر للمرحلة الابتدائية، وحصدت الطالبة إيمان عبدالسلام بمدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي المركز الرابع جمهوري للمرحلة الثانوية، وحصدت الطالبة سما محمود السيد بمدرسة وادي القمر بإدارة العجمي المركز الرابع جمهوري للفصل الواحد.

وأضاف أبوزيد، أن تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول جمهوري في مسابقة أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة للفصل الواحد، بفوز الطالبة منة حسن أحمد بمدرسة محمد رشيد بإدارة العامرية، وحصلت على المركز الثاني جمهوري للمرحلة الابتدائية الطالبة أروى محمد صلاح بمدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات بإدارة المنتزه، والمركز الثاني جمهوري مكرر للمرحلة الإعدادية كانت بفوز الطالبة سهيلة أيمن عبدالله بمدرسة أم سلمة الإعدادية بإدارة العامرية، والمركز الثالث جمهوري مكرر بفوز الطالبة ملك حسام عرفة بمدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات مميز بإدارة شرق.