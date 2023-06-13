بوتين: روسيا ستستخدم أسلحة مزودة باليورانيوم المستنفد إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة أمريكية مماثلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستستخدم أسلحة مزودة باليورانيوم المستنفد إذا لزم الأمر ردا على تقارير بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة، حسبما أفادت وكالة رويترز.



وتأتي تصريحات بوتين بعد ساعات من إعلان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيجرى نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده فعليا "خلال أيام".



وستكون هذه العملية أول مرة تنشر فيها موسكو رؤوس حربية قصيرة المدى مماثلة، وهي أسلحة نووية أقل قوة ويمكن استخدامها في ساحات القتال، خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.



وكان بوتين قد صرح، الجمعة الماضية، بأن روسيا، التي ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية، ستبدأ نشر هذه الأسلحة في أراضي بيلاروسيا بعد اكتمال تجهيز المنشآت التي ستوضع فيها.



وفي مارس الماضي، أعلن بوتين أنه اتفق على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مشيرا إلى نشر الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في عدة دول أوروبية منذ عدة عقود.