بروكسي: ندرس عدم مواجهة الزمالك في بطولة الكأس

كشف محمد حامد، مدرب فريق بروكسي، عن موقف ناديه من المشاركة أمام الزمالك في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، والتي تم تأجيلها من نهاية مايو الماضي.

وأكد مدرب بروكسي أن مجلس إدارة ناديه يدرس عدم خوض المباراة، بعدما أعلن اتحاد لكرة القدم، أمس الأربعاء، إقامتها على ملعب ستاد القاهرة يوم 18 يوليو المقبل.

وقال محمد حامد في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «ندرس عدم خوض مباراة الزمالك، ولم نتخذ قرارا نهائيًا حتى الآن، لكن مجلس الإدارة سيتخذ القرار الأفضل لناديه».

وأضاف: «طالبنا اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراتنا أمام الزمالك مبكرًا ولكن تم تجاهل الأمر، لأننا ليس الأهلي أو الزمالك».

وأتم: «الموسم انتهى بالنسبة لنا، ولا أعلم لماذا تجاهل اتحاد الكرة طلبنا؟ وكيف أشارك في مباراة الزمالك بـ 12 أو 13 لاعبا؟».