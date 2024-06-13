السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش وسلاح في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 764 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2024، اليوم، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فيها وسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فيها وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين في التحقيق.