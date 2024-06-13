مدرب بيراميدز: لدينا طموح كبير للتتويج بالدوري

أبدى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لبيراميدز، فخرًا كبيرًا بالوصول للفوز العاشر على التوالي للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشددًا على رغبة الفريق في التتويج بلقب البطولة، بعد حسم التأهل للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

بيراميدز حسم تأهله لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الجديد، بعد الفوز على سموحة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كرونوسلاف يورشيتش في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «فخور بفريقي وبأداء اللاعبين وتحقيقنا لـ10 انتصارات متتالية وتأهلنا لدوري أبطال إفريقيا».

ووصل بيراميدز للفوز العاشر تواليًا في بطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليعزز من فرصه في المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

وأضاف المدرب الكرواتي: «أنا شخص طموح للغاية وأتيت إلى ناد لديه طموح كبير وهدفنا الكبير هو التتويج بالدوري لكننا نسير خطوة بخطوة».

وتابع: «لا أريد التحدث عن مواجهتي الأهلي والزمالك أركز فقط على مباراة بلدية المحلة المقبلة».

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 56، معززًا موقعه في صدراة جدول الترتيب، بعدما خاض 23 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 35 في المركز السابع بفارق الأهداف خلف مودرن فيوتشر.