واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفين يمنيين بمنظمات دولية

طالبت الولايات المتحدة، الخميس، جماعة "الحوثي" بإطلاق سراح عشرات "اليمنيين العاملين مع الأمم المتحدة وهيئات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية".

جاء ذلك في بيان صادر عن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن.

والاثنين، ذكرت الجماعة في بيان، أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن"، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي بيانه، قال فاجن: "من الصادم أنه خلال الأيام القليلة الماضية، اعتقل الحوثيون العشرات من المواطنين اليمنيين الأبرياء من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأمم المتحدة وهيئات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية".

وأدان "بث الحوثيين المشين لتهم إجبارية مزيفة" في حق المعتقلين، مضيفًا أن "الشعب اليمني يستحق معاملة جيدة بدلا من الكذبات الحوثية الوهمية الهادفة إلى تبني حكمهم العبثي المستبد".

ودعا السفير الأمريكي الحوثيين إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورًا"، مشددا على أن السفارة الأمريكية لدى اليمن "لن تهدأ حتى يعود زملاؤنا الموظفون اليمنيون المحليون بسلام إلى أسرهم".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن البيان الأمريكي.

وفي السياق، أدانت الخارجية الأمريكية، في بيان الأربعاء، "بأشد العبارات" احتجاز الحوثيون للموظفين اليمنيين ونشر الجماعة "معلومات مضللة عن الموظفين المحليين للبعثة الأمريكية من خلال اعترافات متلفزة قسرية ومزيفة"، وفق قولها.

واتهمت الخارجية الحوثيين بأنهم "يلجؤون مرة أخرى إلى المعلومات المضللة لتبرير إخفاقاتهم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وجهات فاعلة خارجية أخرى"، وفق البيان.

والثلاثاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة قبل أيام".

والسبت، أعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان عن "إدانتها الشديدة لإقدام الحوثيين باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء".