استطلاع: 51% من مواطني ألمانيا يؤيدون إجراء انتخابات جديدة

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، أن نصف الناخبين في ألمانيا يؤيدون إجراء انتخابات جديدة على المستوى الاتحادي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجري لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الألماني أن 51% من المشاركين يرون أن من الجيد إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الاتحادي، مقابل 43% عارضوا هذه الخطوة، فيما أجاب بقية المشاركين على سؤال الاستطلاع بقول "لا أعلم".

وأعرب 71% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة برئاسة المستشار أولاف شولتس (كانت هذه النسبة بلغت 63% في استطلاع أيار/مايو الماضي)، بينما بلغت نسبة الراضين عن أداء الحكومة 25% (مقابل 33% في مايو الماضي)؛ وأجاب بقية المشاركين على هذا السؤال بـ "لا أعلم".

وأجرت مجموعة مانهايم البحثية هذا الاستطلاع لصالح القناة الثانية حيث استطلعت رأي 1334 شخصا عبر الهاتف أو الإنترنت في الفترة بين 10 و12 يونيو الجاري.