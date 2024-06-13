وزير الاقتصاد الياباني يلتقي محافظ نيجاتا بشأن محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو محافظ إقليم نيجاتا، هيديو هانازومي اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة نيكي بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة "شاملة" في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو.

وقال سايتو إن الحكومة مدركة للمخاوف المحلية وتريد العمل عن كثب مع المجتمع.

وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر وتبلغ مساحتها 2ر4 مليون متر مربع، يوما أصلا ثمينا في إستراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 % من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.

وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على انتاج 2ر8 جيجا واط من الطاقة وهي الأعلى عالميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ولكن الآن هذا الإنتاج الذي يكفي لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة - هو منعدم.

وجرى إغلاق المحطة التي تضم سبعة مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت في 2011 وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية .

ويثبت هذا القرار كونه مكلفا حيث أن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق المزيد من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة –نحو 27 تريليون ين العام الماضي – أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.