الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني بغارتين على الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مديرية الصليف في محافظة الحديدة".

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن ما استهدفته الغارة ولا نتائجها، فيما لم يصدر تعقيب فوري من واشنطن أو لندن بعد.

وتعد مديرية الصليف إحدى أكبر مديريات محافظة الحديدة، وتحوي ميناء بحريا حيويا، وفق إعلام يمني.

و"تضامنا مع غزة"، التي تواجه حربا إسرائيلية للشهر التاسع، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.