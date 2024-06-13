حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة

أعلن حزب الله، في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا موقع "الرمثا" الإسرائيلي في" تلال كفرشوبا" اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس، مناطق جنوبية عدة.

وقال حزب الله، في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 0400 من بعد ظهر اليوم الخميس 13-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وكان "حزب الله"، قد أعلن في بيانين سابقين، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الخميس، موقع "الراهب" الإسرائيلي ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية.

وبعد ظهر اليوم أعلن "حزب الله"، أن عناصره استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا والفلق والمسيّرات الانقضاضية، 9 ثكنات ومواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان قبل يومين.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد ظهر اليوم منطقة "رباع التبن" في أطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان بقذائف الهاون.

وشنّ طيران الاحتلال، بعد ظهر اليوم 3 غارات استهدفت أطراف بلدة "دير سريان" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف البلدة المذكورة بالقذائف الفوسفورية.

كما شنّ الطيران الحربي للاحتلال، سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف بلدات "مرجعيون" و"القصير"، و" القاطراني" في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم على حرج بلدة " مرجعيون" في جنوب لبنان، ما تسبب بحريق في المنطقة المستهدفة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم أطراف بلدة "شبعا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.