رزان جمال تكتب قصة للأطفال بعنوان لولو وبلو: صداقة تتجاوز الاختلافات

كشفت الفنانة رزان جمال، عن تأليف قصة مصورة للأطفال بعنوان "لولو وبلو"، وهي حكاية شِبْلة نباتية وسمكة ودودة وصداقة غير مألوفة تنشأ بينهما، وتحمل القصة رسالة ملهمة عن الصداقة، والرحمة، وكيفية تقبّل الاختلافات.

تتابع القصة المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، رحلة لولو، شِبْلة صغيرة تشعر بالوحدة وسوء الفهم في غابات السافانا، حتى تلتقي بسمكة ودودة تُدعى بلو. وعلى الرغم من اختلافاتهم الكبيرة، تنشأ بينهما صداقة قوية، ويكتشفان أن السحر يحدث عندما يلتقي عالمان مختلفان.

من خلال الرسومات الزاهية للمصممة اللبنانية ساشا حداد والسرد الحيوي، يتعلم القرّاء، صغارا وكبارا، قيم التعاطف، واللطف، وفهم الآخر. وتشجع الأطفال على النظر إلى ما هو أبعد من المظاهر الخارجية، والاعتراف بقيمة الصداقة بكل أشكالها.

وقالت رزان جمال: "هذا الكتاب هو احتفال بفكرة أن الصداقة يمكن أن تزدهر في أماكن غير متوقعة. فقط عندما تتقبل ذاتك الحقيقية تستطيع أن تجد أعمق الروابط وأكثرها معنى."