إعلام إسرائيلي: الضربات على طهران حاولت اغتيال محمد باقري رئيس الأركان الإيراني

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن الضربات الجوية الإسرائيلية كانت محاولة لاغتيال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، مشيرة إلى أن الهدف منها هو «إزالة التهديد النووي الإيراني».

من جانبها، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن أصفهان شهدت انفجارات عنيفة، وسماع دوي انفجارات في موقعين نوويين في فوردو ونطنز.

وأشارت إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الهجمات، مضيفة أن المسؤولين الإسرائيليين انتقلوا إلى أماكن اختبائهم بعد الهجوم على إيران.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، هجوما عسكريا على إيران، استهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دوفيرين، في بيان فجر الجمعة، عن تنفيذ «ضربة استباقية دقيقة ومتكاملة» ضد إيران، مؤكدا أنها استندت إلى معلومات استخباراتية عالية الجودة بهدف «إلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، وردًا على عدوان النظام الإيراني المستمر على إسرائيل».

وأشار إلى أن عشرات طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت الضربة الافتتاحية، وشملت مهاجمة عشرات الأهداف العسكرية، بما في ذلك أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران.

وأوضح أن إيران اليوم «أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك أسلحة نووية»، مشددا أن إسرائيل «لن تسمح لنظام يهدف إلى تدميرها بامتلاك أسلحة دمار شامل».