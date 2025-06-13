الخارجية الأمريكية تحث رعاياها في منطقة الشرق الأوسط على توخي الحذر

حثّت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، رعاياها في الشرق الأوسط على توخي الحذر في ظل التوتر الشديد في المنطقة، عقب ورود تقارير عن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.



وأوضحت في بيان: "في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة، ونذكر المواطنين الأمريكيين في إسرائيل والمنطقة بتوخي الحذر".



بالإضافة إلى ذلك، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين على "متابعة الأخبار للحصول على معلومات حول أحدث التطورات".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لا يعتبر توجيه ضربة إسرائيلية لإيران أمرا حتميا، لكنه أقر بأن مثل هذا السيناريو "قد يحدث"، فيما أشار إلى أنه يود بشدة تجنب الصراع مع إيران التي عليها التفاوض بطريقة أكثر جدية ومرونة.

وأفادت شبكة "سي بي إس"، يوم الخميس، نقلا عن مصادر، أن "إسرائيل على أهبة الاستعداد لشن عملية عسكرية في إيران، بينما تتوقع واشنطن أن تشن طهران ضربة انتقامية ضد المنشآت الأمريكية في العراق".

كما أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر أن واشنطن حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة على منشآت إيران النووية.

هذا وأكد قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني (جزء من القوات المسلحة الإيرانية) حسين سلامي أن الجيش الإيراني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الحرب.