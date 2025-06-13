 أسوشيتدبرس: إدارة ترامب ترسل بيانات المهاجرين المدرجين في برنامج ميديكيد لمسئولي الترحيل - بوابة الشروق
الجمعة 13 يونيو 2025 6:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أسوشيتدبرس: إدارة ترامب ترسل بيانات المهاجرين المدرجين في برنامج ميديكيد لمسئولي الترحيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بولاية ويسكونسن يوم 25 يونيو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بولاية ويسكونسن يوم 25 يونيو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 5:57 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 5:59 م

أفادت وثائق اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أب)، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت بيانات المهاجرين المدرجين في برنامج "ميديكيد" الصحي لمسئولي الترحيل.

وتظهر مذكرة داخلية ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة (أ ب) أن مسئولي ميديكيد حاولوا عرقلة نقل البيانات، مشيرين إلى مخاوف قانونية وأخلاقية، دون جدوى.

ورغم ذلك أمر اثنان من كبار مستشاري وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور بتسليم البيانات إلى وزارة الأمن الداخلي، حسبما تظهر رسائل البريد الإلكتروني. وتم منح مسئولي مراكز خدمات ميديكير وميديكيد 54 دقيقة فقط يوم الثلاثاء الماضي للامتثال للأمر.

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