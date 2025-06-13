أسوشيتدبرس: إدارة ترامب ترسل بيانات المهاجرين المدرجين في برنامج ميديكيد لمسئولي الترحيل

أفادت وثائق اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أب)، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت بيانات المهاجرين المدرجين في برنامج "ميديكيد" الصحي لمسئولي الترحيل.

وتظهر مذكرة داخلية ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة (أ ب) أن مسئولي ميديكيد حاولوا عرقلة نقل البيانات، مشيرين إلى مخاوف قانونية وأخلاقية، دون جدوى.

ورغم ذلك أمر اثنان من كبار مستشاري وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور بتسليم البيانات إلى وزارة الأمن الداخلي، حسبما تظهر رسائل البريد الإلكتروني. وتم منح مسئولي مراكز خدمات ميديكير وميديكيد 54 دقيقة فقط يوم الثلاثاء الماضي للامتثال للأمر.