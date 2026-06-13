أعلن بنك القاهرة تجديد حصوله على شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS v4.0.1، والتى تُعد من أبرز الشهادات الدولية المتخصصة فى تأمين بيانات البطاقات المصرفية وحماية معاملات الدفع الإلكترونى من المخاطر والتهديدات السيبرانية، وذلك بالتعاون مع Zerosploit، الشريك المتخصص فى الأمن السيبرانى، والذى قدّم الدعم الفنى والاستشارى لبنك القاهرة طوال رحلة الاعتماد.

ويأتى هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح البنك فى بناء منظومة أمن سيبرانى متطورة ترتكز على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يعزز قدرة البنك على حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات الرقمية بكفاءة وموثوقية عالية، فى ظل التوسع المتنامى فى الخدمات المصرفية الإلكترونية والتحول الرقمى المتسارع داخل القطاع المصرفى.

ويعكس تجديد الشهادة حرص البنك على تطوير بنيته التكنولوجية بشكل مستدام، وتطبيق منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الأمنية التى تضمن حماية بيانات بطاقات الدفع، والحد من مخاطر الاحتيال والاختراقات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز مستويات الجاهزية والاستجابة للتهديدات السيبرانية المتطورة.

وفى هذا السياق، أكد حسين أباظة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن تجديد الشهادة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الأمن السيبرانى وترسيخ ثقة العملاء فى الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك، مشيرًا إلى أن حماية بيانات العملاء تأتى على رأس أولويات البنك فى إطار رؤيته نحو تقديم تجربة مصرفية رقمية آمنة ومتطورة.

وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار فى تحديث بنيته التحتية الرقمية وتبنى أحدث حلول وتقنيات الحماية السيبرانية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية فى مجال أمن المعلومات وتعزيز قدرة البنك على التصدى للمخاطر السيبرانية بكفاءة استباقية.

ومن جانبه، أوضح أحمد عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لشركة Zerosploit للخدمات السيبرانية - أن تجديد بنك القاهرة لشهادة PCI-DSS v4.0.1 يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية بيانات بطاقات الدفع وتأمين بيئة المعاملات الرقمية. وأضاف أن رحلة الاعتماد استندت إلى منهجية تقييم دقيقة وفهم متكامل لمتطلبات المعيار، إلى جانب تعاون فعّال مع فرق البنك لضمان جاهزية الضوابط الأمنية واستيفاء متطلبات المراجعة بكفاءة، بما يعزز قدرة البنك على مواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة والحفاظ على ثقة عملائه.

فيما أوضحت هالة القصار - رئيس مجموعة إدارة المخاطر ببنك القاهرة - إلى أن البنك يتبنى إطارًا متكاملًا لإدارة المخاطر السيبرانية والتكنولوجية، يعتمد على التقييم المستمر للمخاطر وتعزيز الضوابط الوقائية ورفع كفاءة نظم المتابعة والرصد، بما يدعم استمرارية الأعمال ويحافظ على أمن الأصول الرقمية وبيانات العملاء.

وفى السياق ذاته، أكد عمرو عشبة - رئيس قطاع أمن المعلومات ببنك القاهرة - أن تجديد الشهادة يُجسد الجهود المستمرة التى يبذلها البنك لتطوير منظومة أمن المعلومات، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية وتطبيق أحدث أدوات الحماية والمراقبة والاستجابة للتهديدات، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة فى الخدمات المصرفية الرقمية وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات البنك فى حلول الامن السيبرانى المتقدمة وكذا فى العناصر البشرية العاملة فى مجال الأمن السيبرانى بالبنك.