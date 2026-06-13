يستقبل مسرح فيوريو كاميللو بروما العرض المسرحي "جنازة رجل خالد"، من تأليف وإخراج محمد عادل النجار، وذلك مساء غدا الأحد.

تدور أحداث العرض بين الحياة والموت، ويقف فنان مشهور ليقيم محاكمة لنفسه وكشف حساب حياته ليدرك حقيقته الذاتية، مما يجعله يتقبل ذلك رغم عجزه عن رفض فكرة الموت، لأنه سيعيش في فنه الذي تركه للعالم.

يشارك في بطولة العرض كاميلا ماركوتشي، وفيتو يوري، وكاترين دي أتور، ودانييل إسبوسيتو، وأوليمبيا بومباني، ولورنسو دي كارلو، وإيريني جنتيلوتي، ودانيالا جونزالز.

العرض ترجمه للإيطالية إيريني جنتيلوتي ودانيالا جونزالز، وأزياء دانيل فاسانو، وإضاءة جوفاني أوريل، وديكور لورنسو بيرلو.

ويتواجد المخرج محمد عادل في إيطاليا بسبب فوزه بجائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج المسرحي، وقال: "الجائزة لا تعطي منحة دراسة، وإنما تعطي الفائز إقامة فنية في روما، ستة أشهر معايشة في الأكاديمية المصرية في روما".

وأعرب عادل عن سعادته بأن الأكاديمية المصرية بروما وفرت له قناة اتصال مع أكاديمية مسرحية، وأنه بدأ يحدث تبادل خبرات بينه وبينهم، وأن هذا العرض هو نتيجة تعاونه مع إحدى المؤسسات.

ومن المقرر أن يخوض محمد عادل النجار تجربة مسرحية جديدة تابعة للأكاديمية المصرية بروما في شهر يوليو المقبل.