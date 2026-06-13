وفد من جامعة قرطبة الإسبانية يزور جامعة العاصمة لبحث التعاون الأكاديمي

استقبلت جامعة العاصمة وفدًا أكاديميًا من جامعة قرطبة الإسبانية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

والتقى الوفد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب ممثلي مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتورة هالة جمعة وكيل كلية السياحة والفنادق للدراسات العليا والبحوث.

وتأتي الزيارة استكمالًا للجهود التي بذلتها الجامعة خلال الفترة الماضية، حيث تقدمت كلية السياحة والفنادق في يناير الماضي بمقترح للشراكة ضمن مشروعات "إيراسموس بلس"، ويتم حاليًا استكمال الإجراءات الإدارية للتقدم لمشروعات البرنامج لعام 2026، والتي تمثل فرصة مهمة للحصول على تمويل دولي ودعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية الأوروبية والجامعات المصرية.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة داخل الحرم الجامعي شملت مجمع الفنون والثقافة وعددًا من المنشآت التعليمية والبحثية، حيث أشاد أعضاء الوفد بالإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها الجامعة، معربين عن سعادتهم بمستوى التطور الذي تشهده الجامعة ورؤيتها الطموحة نحو الانفتاح الدولي.

كما زار الوفد كلية السياحة والفنادق لعقد اجتماعات موسعة تناولت أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه بنهاية عام 2026، في إطار شراكة أكاديمية دولية تستهدف دعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة أن مجالات التعاون المقترحة تشمل إطلاق برامج أكاديمية مشتركة في الدراسات العليا، وتبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية دولية مشتركة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات العلمية، وتعزيز النشر الدولي، والمشاركة في المشروعات التنافسية الممولة دوليًا.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز السمعة الأكاديمية لجامعة العاصمة ورفع قدرتها التنافسية في التصنيفات الدولية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي والبحثي مع الجامعات العالمية، ويسهم في إعداد كوادر أكاديمية وبحثية قادرة على المنافسة في بيئة التعليم العالي الدولية.