إيران وأفغانستان تبحثان سبل تعزيز التبادل التجاري

التقى رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية بوفد من غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، نقلا عن صحيفة "حرييت"، أن سيد كريم هاشمي، رئيس الغرفة الأفغانية، ناقش مع الوفد الإيراني الزائر آليات زيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية الصادرات الأفغانية إلى إيران، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والناشطين الاقتصاديين، مؤكدين أهمية استغلال الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين طهران وكابول.

جاء الاجتماع الإيراني الأفغاني ضمن زيارة أجراها رئيس الغرفة الإيرانية الأفغانية المشتركة إلى كابول، الخميس الماضي، لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلدين المستمر لتعزيز روابطهما الاقتصادية، لا سيما وأن إيران تُعد شريكا تجاريا استراتيجيا لأفغانستان، ومنفذا حيويا يربطها بالمياه المفتوحة عبر ميناء تشابهار.

وقد ركز الجانبان في الآونة الأخيرة على تسهيل حركة عبور البضائع وتطوير البنية التحتية، وهو ما انعكس في الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى نمو متزايد في التبادل التجاري، وسط تأكيدات من مسئولي البلدين على وجود إمكانات واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات.