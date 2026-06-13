أجاب أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين يقول فيه: «عندي قناة على يوتيوب للرسم، فهل هذا حلال أم حرام؟».

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم السبت، إن حكم الرسم يختلف بحسب مضمونه، فقد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا، وذلك وفقًا لما يقدمه المحتوى من التزام أو مخالفة للضوابط الشرعية.

وأشار إلى أنه إذا كان الرسم يتضمن عورات مكشوفة أو ما يخالف الشرع الشريف أو ينافي القيم والأخلاق والآداب العامة، فإن ذلك يكون محرمًا ويأثم عليه صاحبه.

وأضاف أنه إذا كانت القناة تقدم رسومات جائزة شرعًا، مثل رسوم الطبيعة من الشجر والحجر، أو رسم الأشخاص دون إظهار عورات أو ما يخالف الآداب العامة، فإن هذا النوع من الرسم يكون جائزًا شرعًا، ولا حرج في إنشائه أو نشره.

وأكد أن العبرة في هذا الأمر بمحتوى القناة، فما كان موافقًا للشرع والأخلاق فهو مباح، وما خالف ذلك فهو محرم، داعيًا إلى تحري الضوابط الشرعية في كل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.