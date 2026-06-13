وزير التموين: أعددنا سلة غذائية صحية بمبلغ الدعم تشمل البيض والدواجن وننصح المواطنين باستخدامها

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية لديه كامل الحرية في كيفية استهلاك حصته من الخبز، مشيرا إلى أن في حال رغبة المواطن في الحصول على الـ 150 رغيفا كاملة فله ذلك، وإن لم يرد فهو "حر".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة قامت بإعداد "سلة غذائية صحية" وتنصح المواطنين باستخدامها.

وأوضح أن السلة تضم تشكيلة "متنوعة" تشمل "البيض، والسمن، والبروتين مثل الدواجن، والبقوليات، بالإضافة إلى الخبز، والسكر، والأرز، والزيت"، متابعا: "إذا أراد المواطن استبدال هذه السلع بمنتجات أخرى مثل شراء دجاجتين فهو حر في ذلك".

ونوه إلى أنها "ستقابل المبلغ المقرر للدعم"، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على تحديد الأرقام الخاصة بالأربع شرائح المستحقة في منظومة الدعم النقدي.

وشدد على أن هذه المبالغ "ستكون متوافقة مع رغبات المواطنين وبالقدر الذي يسمح بتقديم خدمة تليق بهم"، لافتا إلى أن "كاري أون"، تعد "الشكل الجديد للجمعيات الاستهلاكية"، يشهد انتشارا حاليا لتكون "الملاذ الأول" ، إلى جانب أكثر من 30 ألف بدال تمويني.

وأضاف الوزير أن البدال التمويني يمكنه الآن العمل كـ "بقال حر" طوال الوقت، كاشفا عن طلب سلاسل تجارية كبرى للانضمام للمنظومة تدرسه الوزارة حاليا ذلك.

ولفت إلى أن الوزارة تمتلك شبكة توزيع واسعة تضم 1060 منفذا و30 ألف بدال تمويني، و8000 منفذ مشروع جمعيتي، معربا عن ثقته في تقديم الخدمة للمواطن بنظام "النقدي السلعي" بنفس الكفاءة السابقة، بل وبفرص أكبر للمحلات للعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن النظام السابق للدعم العيني كان يشهد توقف المخابز عن العمل فور انتهاء الحصة في العاشرة صباحا، أما في المنظومة الجديدة فسيعمل المخبز طوال اليوم ويتنافس مع المخابز السياحية، كما أن البقال التمويني سيتمكن من العمل في سلع خارج المنظومة التموينية.