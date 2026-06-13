إندونيسيا والسعودية تعززان الشراكة في مجال السياحة

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تسعى حكومتا إندونيسيا والمملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك زيادة التدفقات السياحية الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزارة السياحة الإندونيسية ووزارة السياحة السعودية على هامش الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في مدينة طليطلة الإسبانية.

وقالت وزيرة السياحة الإندونيسية ويديانتي بوتري واردانا، في بيان رسمي، اليوم السبت: "السعودية واحدة من الشركاء الرئيسيين لإندونيسيا في الشرق الأوسط، وإندونيسيا مستعدة لتعميق تلك الشراكة، لاسيما في قطاع السياحة"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء.

وطبقا لبيان صحفي مشترك، أكدت الدولتان مجددا أهمية الشراكة السياحية بين السعودية وإندونيسيا، واستعرضتا التقدم الذي تم تحقيقه بموجب مذكرة التفاهم الحالية.

وبحث وفدا البلدين زيادة أعداد الزائرين الإندونيسيين إلى المملكة العربية السعودية لأغراض دينية وترفيهية، مع التركيز على سُبل إثراء رحلات الحجاج والمعتمرين الإندونيسيين من خلال تعريفهم بتجارب ومزارات أوسع تتجاوز مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.