الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البوسني ألفيس ساريتش

أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم السبت تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط الدولي البوسني ألفيس ساريتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم المقبل، دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وأوضح الأهلي في بيان أصدره اليوم "إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة".

وانضم اللاعب للأهلي قادما من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.

وأصدر النادي الكوري بيانا رسميا ذكر فيه أن اللاعب البوسني سيغادر كوريا خلال اليومين المقبلين، وذلك لإجراء الكشف الطبي في السعودية تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.