تجديد حبس متسول لاتهامه بقتل محفظة قرآن في إمبابة

قرر قاض المعارضات في محكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس متسول 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل محفظة قرآن وسرقتها بمنطقة إمبابة بشمال الجيزة.

وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم الذي اعترف بالواقعة بهدف سرقة المجني عليها، وترصده عودتها إلى منزلها وخطط لسرقتها، مصطحبًا سلاحًا أبيضًا "سكين" وطعنها عدة طعنات متفرقة عندما حاولت أن تفضحه، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقف على ملابساتها وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان.

كانت أمرت النيابة بعرض جثة المجني عليها على الطب الشرعي والتصريح بدفنها بعد انتداب التقرير، وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة بها عدة طعنات في ظروف غامضة.