رباعي الأهلي الدولي يصل معسكر الفريق في إسبانيا

وصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، وصل مساء اليوم السبت إلى مقر اقامة بعثة الأهلي في إسبانيا؛ للانتظام في معسكر الفريق الخارجي.

وكان الرباعي الدولي قد غادر القاهرة اليوم إلى مدينة برشلونة التي قُضى بها عدة ساعات ترانزيت قبل أن يستقل طائرة أخرى إلى مدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق.

ويخوض اللاعبون الدوليون المران بمعسكر الإعداد اعتبارا من غد الأحد، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي برنامجا تأهيليا للرباعي قبل المشاركة بصورة طبيعة في المران الجماعي للفريق .

وكان الرباعي الدولي قد حصل على فترة راحة لعدة ايام عقب خروج منتخب مصر من نهائيات كأس الأمم التي تستضيفها مصر حاليا، قبل ان يصل مساء اليوم لمعسكر إعداد الفريق الخارجي في إسبانيا.