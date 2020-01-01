تمديد إجراءات مكافحة كورونا في ميانمار حتى آخر الشهر الجاري

أعلنت اللجنة المركزية بشأن فيروس كورونا، في ميانمار بقيادة الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي في بيان، اليوم الاثنين، تمديد جميع الإجراءات والقرارات الحكومية التي كانت صدرت لمواجهة الجائحة في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من بين هذه الإجراءات منع دخول الأجانب بشكل مؤقت، وتجميد الرحلات الجوية الدولية التجارية، وتشديد إجراءات الدخول على طول الحدود، مع فرض حجر صحي لمدة 3 أسابيع على مواطني ميانمار العائدين من الخارج، بالإضافة إلى حظر اجتماع أكثر من خمسة أشخاص باستثناء في الجنازات، والعمل والأغراض الأكاديمية.

ونصحت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار المواطنين بالبقاء في منازلهم والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات أينما ذهبوا وغسل أيديهم باستمرار لتجنب "موجة ثانية من فيروس كوفيد 19".

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في ميانمار اليوم الاثنين، مع تسجيل طلبة المدارس العليا، بعد قرار وزارة التعليم فتح المدارس العليا الحكومية اعتبارا من 21 يوليو الجاري.