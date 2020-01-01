تعافي قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت"، اليوم الاثنين، نمو قطاع التشييد في أيرلندا خلال يونيو الماضي وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر.



وذكرت "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد ارتفع خلال يونيو الماضي إلى 9ر51 نقطة، مقابل 9ر19 نقطة خلال مايو الماضي.



وقال "سيمون باري" كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في "أولستر بنك" إن مؤشرات الفئات الفرعية الثلاث المكونة للمؤشر الرئيسي لمديري مشتريات القطاع سجلت ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي.



وأضاف "بشكل عام فإن أداء مؤشر مديري المشتريات خلال يونيو هو إشارة مشجعة إلى أن قطاع التشييد في حالة تعاف واضحة بعد تخفيف القيود التي قيدته خلال مايو" الماضي.



يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.



وارتفع نشاط الفئات الفرعية الثلاث لقطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشرا قطاعي النشاط السكني والمشروعات التجارية بشدة في حين تباطأت وتيرة تراجع نشاط قطاع الهندسة المدنية.



في الوقت نفسه استمر مؤشر الأعمال الجديدة في التراجع للشهر الرابع على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تراجع مؤشر التوظيف بشدة.



وتحسن مؤشر شراء مستلزمات الإنتاج مع استئناف أعمال البناء في المشروعات واستقر مؤشر نشاط المشتريات.