صحة الإسكندرية تستجيب لاستغاثة طبيب أصيب بكورونا

استغاث الطبيب أليكسان متري، بوكيل مديرية الصحة بالإسكندرية الدكتور ميرفت السيد؛ لإنقاذ الدكتور وجيه مهنى قلته، استشاري النساء و التوليد بمستشفى دار إسماعيل، والذي خدم مهنة الطب والمرضى لأكثر من نصف قرن، وأصيب بفيروس كورونا المستجد منذ 3 أيام.

وأوضح متري، في استغاثته اليوم الأحد، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قلته" التحق بمستتشفى خاص لعدم تمكنه من إيجاد سرير في مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويتكلف يوميا أكثر من 20 ألف جنيه.

وقالت وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية الدكتورة ميرفت السيد، في تصريحات صحفية لـ "الشروق"، إنها رأت الاستغاثة وأمرت على الفور بنقل الدكتور وجيه مهنى قلته، إلى مستشفى عزل العجمي.