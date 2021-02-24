اليابان ترسل مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لفيتنام

قالت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، إنها سوف تتبرع بمليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لفيتنام، التي تشهد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تصل صباح السبت المقبل الجرعات لمطار تان سون نهات في مدينة هو شي مينه، المدينة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا التبرع بعد أن أرسلت اليابان شحنتين من لقاح استرازينيكا في يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي الجرعات المرسلة لفيتنام 3 مليون جرعة.

وأصبحت مدينة هو شي مينه، التي تخضع لإجراءات تباعد اجتماعي ومنع انتقال عدوى مشددة، بؤرة تفشي الفيروس في فيتنام.

وكانت فيتنام قد سجلت أمس الاثنين 2367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت فيتنام قد حظيت بالاشادة لطريقة تعاملها مع جائحة كورونا، ولكن بعد شهر دون تسجيل حالات عدوى محلية، ظهرت حالات عدوى محلية في 27 أبريل الماضي، وجرى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة منذ ذلك الحين.

وقد قامت فيتنام بتطعيم أقل من 4 ملايين شخص من تعداد سكانها البالغ عددهم 98 مليون نسمة.



