روبرت كوخ: 43% من السكان في ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا حتى الآن

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، أن 43% من السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن تطعيما كاملا ضد كورونا.

وذكر المعهد أن 48.8 مليون شخص في ألمانيا (58.7% من السكان) تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، بينما تلقى نحو 35.8 مليون منهم (43% من السكان) تطعيما كاملا من جرعتين.

وبحسب البيانات، تم إعطاء نحو 448 ألفا و345 جرعة من لقاح مضاد لكورونا أمس الاثنين.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي يمكن لأي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر - من الناحية النظرية - تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا. ومع ذلك، لن تكون هناك جرعات كافية للجميع في الوقت الحالي.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.



