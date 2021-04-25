رئيس مركز إسنا بالأقصر يتابع أعمال تنفيذ مشاريع «حياة كريمة» بقرية الحلة

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي الحلة والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم آكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين بعد أن تم إزالة مبنى الوحدة المحلية القديم.

وبلغت نسبة التنفيذ ١٠% ، بإشراف من جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة، كما تفقد أعمال حفر وتركيب خط ربط مياه الشرب ٨ بوصة والجاري العمل به بطول ١٢ كيلو متر لربط قرى الحليلة والحلة وزرنيخ والكلابية لتعزيز قدرة المياه، بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مركز إسنا إلى أنه يجري حاليًا حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بقرى الكلابية، وزرنيخ، والحلة، مؤكدًا على المتابعة عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري.