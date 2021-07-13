بيلاروس تطلب مساعدة روسيا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي

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سعى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يعاني من الضغوط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على مساعدة من روسيا، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس فلايمير بوتين.

وقال لوكاشينكو في قصر الكونجرس الوطني بالقرب من سان بطرسبرج إن "الديناميكيات قوية. كل يوم شيء ما يتغير".

وأعرب وسائل الإعلام الرسمية في البلدين عن الدهشة إزاء عدم الإعلان المسبق عن الاجتماع الرابع بين الرئيسين هذا العام.

وتقدم روسيا مساعدات مالية لبيلاروس، التي أصبحت معزولة إلى حد كبير بسبب قمع مواطنيها.

وقال بوتين إن التجارة بين بيلاروس وروسيا تزدهر على الرغم من العقوبات، مضيفا أن مينسك تسدد أيضا ديونها إلى موسكو.

وأضاف "بشكل عام، بيلاروس تظل شريكا عظيما وموثوقا بالنسبة لنا في المجال الاقتصادي".

ووفقا للكرملين، قرر الزعيمان تنسيق ردهما على "محاولات الغرب لإشعال الموقف في بيلاروس".

من جانبه، قال لوكاشينكو إنه بفضل روسيا، تتحمل بيلاروس "الضربات الاقتصادية" من الغرب. ووصف العقوبات بأنها "إرهاب ضد الشعب البيلاروسي".