قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة.



وتابع أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل أستعادة مسار المفاوضات وتؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة ويجب حدوث إتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.



وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات وأمريكا ترى أن أزمة السد الأثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها.



وأشار إلى أهمية أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لإتفاق بشأن السد وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.



وبعيدا عن ملف سد النهضة أكد أن الرئيس بايدن أكد ضرورة الإنسحاب من أفغانستان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها وليس معنى الإنسحاب أن تتجاهل أمريكا ما يحدث بافغانستان.



واختتم أن أمريكا ضد وجود قوات تركية على الأراضي الليبية وأن الولايات المتحدة تشكر مصر عن دورها الإيجابي في وقف إطلاق النار في غزة.



