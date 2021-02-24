تحذير أمريكي من الإصابة بمرض عصبي نادر بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون

حذرت وكالة الأدوية الأمريكية، الاثنين، من "ازدياد خطر" الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، وهي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن 100 شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالي 12.5 مليون تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة، وأضافت أنه من أصل هؤلاء المرضى المئة، توفي واحد وأُدخل 95 المستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة حالتهم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويمثل هذا التحذير نكسة للقاح "جونسون آند جونسون" الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، قبل أن يعلق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في أبريل إثر تقارير عن إصابة نساء تلقين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية.

لكن السلطات الصحية خلصت في نهاية المطاف إلى أن فوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره.

ويبدأ مرض متلازمة غيلان باريه غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفس ثم أعصاب الرأس والرقبة. ويصيب سنويا ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.