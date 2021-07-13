محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية في رابع أيامها ببسيون وطنطا

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الثانوية العامة في رابع أيامها ببسيون وطنطا.

وتابع المحافظ مدارس ناصر الثانوية العسكرية، والفريق سعد الدين الشاذلي بسيون، وأنس بن مالك بقرية قرانشو، وأحمد إبراهيم معتوق بقرية برما، وعبدالرحمن أصلان بقرية برما.

وتابع المحافظ، أداء طلاب القسم الأدبي للغة الأجنبية في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم، بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب.

وطالب المحافظ أبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات، وتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

يذكر أن ١٠٥٦٦ طالبا وطالبة من القسم الأدبي يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية، في حين يؤدي طلاب القسم العلمي غدا، امتحان الجبر.