الخارجية الروسية: موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشرط تفتيش السفن لمنع تهريب الأسلحة وتخلي كييف عن الاستفزازات.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن الألغام في مياه أوكرانيا وخطر القصف من قواتها من أهم التهديدات التي تواجه السفن في مياه البحر الأسود.

وفي سياق تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن المقاتلات الروسية أسقطت 4 مقاتلات جوية أوكرانية، وتدمير 9 مسيرات أوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونجحت أيضا في تحييد أكثر من 420 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية.. وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين.

جاء ذلك - وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري - في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسي، إيجور كوناشينكوف والذي أفاد بأنه تم أيضا اعتراض 5 صواريخ باليستية أوكرانية.

وأوضح التقرير اليومي أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 247 طائرة، 137 مروحية، 1522 طائرة بدون طيار، 354 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 4050 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 744 راجمة صواريخ متعددة، 3145 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 4192 مركبات عسكرية خاصة.