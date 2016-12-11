ارتفاع تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام 50 قرشا بمحافظة القاهرة

قال رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي، إن قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات جاء اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليسجل سعر بيع منتجات البنزين 8 جنيهات للتر البنزين 80، بدلاً من 7.50 جنيه، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، بدلا من 8.75 جنيه، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، بعد أن كان 9.75 جنيه، وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه للتر الواحد.

وأضاف رزق، لـ"الشروق"، أن زيادة أسعار المواد البترولية ترتب عليها بداية من اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار تعريفة الركوب لأتوبيسات الهيئة بمختلف خطوطها، موضحاً أن زيادة تعريفة الركوب بقيمة 50 قرشا على كل أتوبيسات الهيئة بكل رحلة بنطاق القاهرة.

وتابع: "بداية من اليوم زيادة أسعار أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة 50 قرشا بعد زيادة أسعار المواد البترولية عالميا ما أدى لرفع الحكومة أسعارها محلياً".