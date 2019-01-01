رئيس وزراء إسرائيل: زيارة بايدن ستبحث بناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة في الشرق الأوسط

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في مستهل جولة إقليمية.

ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، في كلمة من أرض مطار بن جوريون، بالزيارة التاريخية لبايدن، ووصفها بأنها تعكس عمق العلاقات والشراكة بين الجانبين. وقال إنه سيتم خلالها بحث المخاطر التي تمثلها إيران.

كما رحب رئيس الوزراء يائير لابيد، ببايدن، وقال إن الزيارة ستبحث بناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد بايدن قوة وعمق العلاقات مع إسرائيل، وجدد الالتزام بأمنها.

وصدر بيان مشترك لبايدن ولابيد، أعلنا فيه إطلاق تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة مع الاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من إمكانيات الجانبين في المجال التكنولوجي، وإيجاد الحلول الجديدة للتحديات العالمية والترويج لجدول أعمال مشترك لدى المحافل الدولية.

وبموجب ذلك، سيتم إنشاء إطار لإقامة حوار تكنولوجي استراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي، مع التركيز على التقنيات الاستراتيجية وعلى الحلول للتحديات العالمية، مثل التعامل مع أزمة المناخ وتحسين مدى الجاهزية للتعامل مع الأوبئة.

ومن المتوقع، وفقا لصفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك، أن يقوم أول وفد أمريكي يُعنى بالترويج لإطار الحوار التكنولوجي الاستراتيجي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وخلال زيارته لإسرائيل، سيجري بايدن محادثات مع لابيد وهرتسوج وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو. كما سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.

وقال البيت الأبيض إنه أثناء وجوده في إسرائيل، فإن بايدن "سيعزز التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وازدهارها". وستركز المحادثات أيضا على اندماج إسرائيل المتزايد في المنطقة. وخلال اجتماعه مع عباس، من المتوقع أن يؤكد بايدن دعمه لحل الدولتين.

وبعد ذلك، سينتقل الرئيس الأمريكي إلى السعودية يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي.