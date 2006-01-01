تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو الجاري بمقدار 254ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 154 ألف برميل فقط بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 2ر8 مليون برميل.



يأتي ارتفاع المخزون رغم قيام وزارة الطاقة الأمريكية بضخ 9ر6 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي إلى السوق خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الماضي ليصل هذا الاحتياطي إلى 1ر485 مليون برميل.



في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين بمقدار 825ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 357 الف برميل بعد تراجعه خلال الأسبوع السابق بمقدار 5ر2 مليون برميل.



كما ارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 668ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بارتفاعه بمقدار 591ر1 مليون برميل، بعد تراجعه بمقدار 3ر1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أصدر أمس بياناته الأسبوعية للمخزون الأمريكي حيث أشار إلى ارتفاع المخزون من الخام بمقدار 762ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 933ر1 مليون برميل.