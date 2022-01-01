أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من 37 عاما.



وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 10.2% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بـ8.7% في مايو الماضي.



وقال مكتب الإحصاء، إن هذا يعد أعلى مستوى للتضخم منذ أبريل 1985.



وارتفع معدل التضخم، الذي يستثني الأغذية غير المصنعة ومنتجات الطاقة، إلى 5.5% في يونيو الماضي مقارنة بـ4.9% في مايو الماضي.



وارتفعت تكاليف النقل فقط بنسبة 19.2% على أساس سنوي في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.



وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12.9%، فيما تعد أكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل الإحصاءات في يناير 1994.



وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بأسرع وتيرة بلغت 1.9% في يونيو الماضي، بعد زيادة بنسبة 0.8% في مايو الماضي.