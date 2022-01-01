 أعلى مستوى منذ أكثر من 37 عاما.. ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال يونيو الماضي - بوابة الشروق
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أعلى مستوى منذ أكثر من 37 عاما.. ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال يونيو الماضي

مدريد - د ب ا
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 2:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 2:13 م
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من 37 عاما.

وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 10.2% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بـ8.7% في مايو الماضي.

وقال مكتب الإحصاء، إن هذا يعد أعلى مستوى للتضخم منذ أبريل 1985.

وارتفع معدل التضخم، الذي يستثني الأغذية غير المصنعة ومنتجات الطاقة، إلى 5.5% في يونيو الماضي مقارنة بـ4.9% في مايو الماضي.

وارتفعت تكاليف النقل فقط بنسبة 19.2% على أساس سنوي في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12.9%، فيما تعد أكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل الإحصاءات في يناير 1994.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بأسرع وتيرة بلغت 1.9% في يونيو الماضي، بعد زيادة بنسبة 0.8% في مايو الماضي.

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