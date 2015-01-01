موسكو: بوتين لن يبحث شراء طائرات مسيرة من إيران

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إن بوتين لا يعتزم بحث الشراء المحتمل لطائرات بدون طيار من إيران، خلال زيارة مرتقبة إلى طهران.

وامتنع بيسكوف عن التعليق على ما إذا كان هناك أي خطط لشراء هذا العتاد أم لا، كما زعمت الولايات المتحدة أمس الأول الاثنين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن لديها معلومات تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك المزودة بالأسلحة.

ورفضت إيران البيان الأمريكي، وقالت إنه يوجد بالفعل تعاون تقني بين روسيا وإيران، لكن بدأ ذلك قبل وقت طويل من الحرب على أوكرانيا.