أوكرانيا: توسيع إنتاج الطاقة النووية قبل الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبل

أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة توسعا واسعا لإنتاج الطاقة النووية، وذلك قبل أيام فقط من الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبل.

وكتب وزير الطاقة دينيس شميهال على قناته على تطبيق تليجرام "هدفنا هو الوصول إلى قدرة اسمية تبلغ 25 جيجاوات من توليد الطاقة النووية بحلول عام 2050 ".

ومن المقرر أن تحصل محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا على 4 مفاعلات نووية إضافية، بالإضافة إلى مفاعلين يعملان حاليا.

وأضاف الوزير أن الزيادة في إنتاج الطاقة النووية تشكل "أساس بنية الطاقة الجديدة لأوكرانيا".

والتوسع إلى 25 جيجاوات من شأنه أن يضاعف القدرة الحالية تقريبا.

يشار إلى أنه حاليا هناك 4 محطات للطاقة النووية قادرة على إمداد الكهرباء في أوكرانيا، والتي تتألف من 15 مفاعلا نوويا صممه السوفييت بقدرة اسمية تبلغ أكثر من 13 جيجاوات.