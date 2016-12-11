 ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخى الروسي على قرية تشاسيف يار الأوكرانية إلى 45 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخى الروسي على قرية تشاسيف يار الأوكرانية إلى 45 شخصا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:45 ص

ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة الهجوم الصاروخي على قرية تشاسيف يار الأوكرانية إلى 45.

وضرب الصاروخ مبنى سكنيا يوم السبت. وقالت سلطات الدفاع المدني في دونيتسك اليوم الثلاثاء إنه منذ ذلك الحين، تم إنقاذ تسعة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض.

ووصفت كييف المبنى بأنه مبنى سكني مدني بينما قال الجيش الروسي إنه هاجم مبنى يستخدم لأغراض عسكرية. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ولا يزال القتال مستمرا في المنطقة. وأصيبت امرأة بنيران المدفعية في مدينة سلوفيانسك المجاورة. كما تعرضت مدن أخرى من بينها باخموت وسوليدار للقصف. وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في الهجمات الروسية في خاركيف المجاورة، بحسب الحاكم العسكري الإقليمي أوليه سينيهوبوف.


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